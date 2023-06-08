Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve sosyal medyada yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri paylaşan Taha Duymaz, ülkemizde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetmiştir.

Taha Duymaz, ailesiyle birlikte beş metrekarelik bir mutfakta harika yemekler hazırlayarak bunları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyordu. Yöresel tatlarını ve kendine özgü tariflerini özgün bir şekilde sunması, onu sosyal medyada popüler bir fenomen haline getirmişti.

Annesi de Oğlunun İzinden Gidiyor

Taha Duymaz'ın ölümünden yaklaşık 4 ay geçmiş olmasına rağmen, acılı anne Meryem Duymaz zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başlamıştır. Oğlunun ani ve trajik kaybı, Meryem Duymaz için büyük bir yıkım olmuş olsa da, zamanla toparlanmaya başladı.

Siparişler Almaya Başladı

Meryem Duymaz, oğlu Taha gibi yemek videoları çekmeye ve yayınlamaya başlamıştır. Aynı zamanda Zahter ve tandır ekmeği gibi yöresel lezzetleri de hazırlayarak sipariş almaya başladı. Meryem Duymaz, takipçilerine hitaben "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" şeklinde bir notla paylaştı.