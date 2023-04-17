Tactix zeka oyunu bir strateji oyunudur. 2 kişi ile oynanır. Tactix oyunun amacı son pulu rakibin almasını sağlamaktır. Tactix oyun alanı 4×4 16 kareden oluşmaktadır. 16 adet pul ile oynanmaktadır.

16 adet taş, oyun alanına yerleştirilir. Oyunda tüm taşlar iki oyuncu tarafından da kullanılabilir. Hamle sırası gelen oyuncu, dikey ya da yatay olarak birbiri ile bağlantılı olan taşlardan, istediği kadar taşı oyun alanından kaldırır. Aynı anda farklı satır ve sütunlardan pul alınamaz.

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