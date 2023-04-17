Tactix zeka oyunu bir strateji oyunudur. 2 kişi ile oynanır. Tactix oyunun amacı son pulu rakibin almasını sağlamaktır. Tactix oyun alanı 4×4 16 kareden oluşmaktadır. 16 adet pul ile oynanmaktadır.

Çevre Dostu Yaşam İçin İpuçları: Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Dünya Bırakmak Çevre Dostu Yaşam İçin İpuçları: Gelecek Nesillere Daha İyi Bir Dünya Bırakmak

16 adet taş, oyun alanına yerleştirilir. Oyunda tüm taşlar iki oyuncu tarafından da kullanılabilir. Hamle sırası gelen oyuncu, dikey ya da yatay olarak birbiri ile bağlantılı olan taşlardan, istediği kadar taşı oyun alanından kaldırır. Aynı anda farklı satır ve sütunlardan pul alınamaz.

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