Uzmanlar aileleri uyardı: Çocuğunuz saatlerce başı aşağıya eğik şekilde tabletle vakit geçiriyorsa ileride omurga gelişimi ile ilgili sorunlar yaşayabilir.

Geçmiş yıllarda boyun fıtığı teşhiserinin 30 yaş üstü kişilere konulduğunu ancak tablet bağımlılığı nedeniyle artık 14’lü yaşlara kadar düştüğünü belirten İstanbul Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Bülent Arslan ailelere uyarılarda bulunup doğru pozisyonda tablet kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Cep telefonu , tablet ve bilgisayarın uzun süre yanlış pozisyonunda kullanılması boyunda servikal lordoz dediğimiz normalde olması gereken açının bozulmasına ve buna paralel olarak zaman içerisinde degenerasyon yani boyun fıtığı ve benzer sürecin başlamasına neden olmaktadır. Teknolojik cihazların bu kadar yoğun kullanılmadığı dönemlerle bir kıyaslama yapıldığında ne yazık ki 30 üzeri yaşlarda görmeye alışkın olduğumuz boyun fıtığı vakalarıyla 14- 20’li yaşlarda karşılaşmaktayız.

Çocuklarınızın omurga gelişimini takip edin

Kötü yatak kullanımı, bilgisayar tablet ve cep telefonu gibi cihazların uzun süre kullanımı, ergonomik olmayan kötü masa ve sandalye kullanımı çocuklarda omurga gelişimini etkiler. Ayrıca bir ağırlığı kaldırma ve taşıma konusunda da çocuklarımızı eğitmeliyiz. Teknolojik araçlar başında geçirilen süre kısıtlanmalı ve uygun postürde masa başında çalışması için çocuklar motive edilmelidir. Bilgisayar, tablet gibi cihazlar masa üzerinde, belirli bir mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

Çocuklarınızı spora yönlendirin

Çocuk yaşlarda doğru yapılan spor çocuklarınızın gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocukların spor yapması dış etkenlere bağlı omurga bozukluklarına dirençli olmalarına yardımcı olur.

Çocuklar tablet kullanırken hangi pozisyonda durmalı?

Çocuğunuzun tablet kullanırken duruş şeklinin uygun olduğunu kontrol edip başının ve belinin dik pozisyonda olması konusunda uyarın. Mümkünse tableti destekli bir şekilde masada göz hizasında kullanması çocukların boyun ve bel ile ilgili erken yaşlarda ciddi rahatsızlıkların önüne geçmekte yararlı olacaktır.