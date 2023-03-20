Dünyaca Ünlü Markaların Pazarlama Faaliyetleri Alpaslan’a Emanet

TAB Gıda’nın yürüttüğü ödüllü ve sektöre örnek teşkil eden birçok kampanyaya öncülük eden Caner Alpaslan, aynı zamanda ticari pazarlama, ulusal promosyonlar, marka ve sponsorluk yönetimi gibi pek çok alanda tüketici, müşteri deneyimi ve pazarlama faaliyetlerinin gelişimine katkılar sundu. Caner Alpaslan, yeni görevinde şirketin 360 derece pazarlama faaliyetlerinin tamamına liderlik edecek. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Caner Alpaslan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine FedEx’te satış uzmanı olarak başlayan ve on yıla yakın bir süre Coca-Cola İçecek’in Pazarlama Departmanında farklı roller üstlenen Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden itibaren, Burger King®, Popeyes®, Arby’s®, Sbarro®, Usta Dönerci®, Usta Pideci® ve son olarak Subway® olmak üzere, 7 markayı bünyesinde bulunduran hızlı servis restoran zinciri lideri TAB Gıda’nın Pazarlama Direktörlüğünü yürüttü. Alpaslan, Ocak 2023 itibarıyla görevine TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak devam edecek.