Hızlı servis restoran sektöründe yaklaşık 30 senedir faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran zinciri işletmecilerinden olan TAB Gıda, halka arz çerçevesinde izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. TAB Gıda, halk arz için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi. Şirket tarafından yayınlanan izahnamede, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanan B grubu payların nominal değeri 46.483.400.-TL olup, bu payların Şirket’in halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesine oranının yüzde 18,5 olacağı açıklandı. SPK'ya iletilen izahname Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.atayatirim.com.tr, www. isyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlandı.

1994’ten bu yana sektörde

TAB Gıda, 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruldu. Şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine, 1995 yılında Burger King®’in ana franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket, 2006 yılında, portföyüne Sbarro® markasını ekleyerek İtalyan mutfağının zengin lezzetlerini Türk tüketicilerle buluşturdu. 2007 yılında Popeyes® markası ile tavuk ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. 2010 yılında ise Arby’s® markasının Ana Franchise haklarını alarak HSR sektörüne yeni ve çeşitli lezzetler katmaya devam etti. TAB Gıda, kendi markası olan Usta Dönerci® markasını 2013 yılında ve Usta Pideci® markasını da 2019 yılında yaratarak Türk mutfağına özgü ürünleri portföyüne kattı. En son ise 2022 yılında dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri Subway® TAB Gıda markaları arasına eklendi. 3.000’e yakın restoranıyla dünyanın en büyük 4’üncü restoran operatörü olan TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren TAB Gıda, Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan’da 1.500’e yakın restoranıyla lezzet severlerle buluşuyor.

TAB Gıda, zengin ürün portföyü ile geniş mutfak tercihlerine hitap ediyor

TAB Gıda, bünyesinde bulunan markaları sayesinde oldukça geniş mutfak tercihlerine hitap edebilme yeteneğine sahip. Bu mutfaklar içerisinde burger ve sandviç ürünleri, tavuk ürünleri, iskender, pide, lahmacun gibi yerel lezzetlerin yanı sıra, pizza, makarna gibi İtalyan mutfağının lezzetleri, çıtır lezzetler, sebze proteini bazlı etsiz ürünler, tatlılar, dondurma ve sıcak / soğuk içecek alternatifleri yer alıyor. Bu ürünlere ek olarak, kahvaltı öğününde tüketilmek üzere tost ürünleri ve menüyü zenginleştirecek çorba, soslar gibi yan ürünler ile oldukça geniş bir mutfak tercihine hitap eden ürünler sunuyor.

TFI TAB Gıda yatırımları (“TFI”) ve dikey entegrasyon

TAB Gıda’nın çatı şirketi TFI TAB Gıda yatırımları, yaklaşık 3.000 restoranı ve 55.000’i aşkın çalışanıyla, Türkiye ve Çin başta olmak üzere 5 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. TFI, yaklaşık 30 yıllık tecrübesinden yararlanarak sektörde işletme standartlarını belirliyor. Dijitalleşme ve teknoloji alanındaki inovasyonlarıyla sektöre öncülük ederek, faaliyette bulunduğu pazarlarda tüketici trendlerini şekillendiriyor. TFI çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, aralarında Burger King®️, Sbarro®️, Popeyes®️, Arby’s®️, Subway®️, Usta Dönerci®️ ve Usta Pideci®️’nin de bulunduğu 1.500’e yakın restoranıyla hizmet veriyor.

TFI, büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak 2012’de Çin’e yatırım yapmaya başladı. Burger King®️ Çin, yaklaşık dokuz yılda 209 şehirde 1.500’e yakın restorana ulaştı. TFI’nın ekosistem şirketleri, grubun başarısının önemli bileşenleri olarak, Türkiye’deki hızlı servis restoran faaliyetlerinde ürün ve hizmet sunuyor. Ekosistem şirketlerinden, Fasdat Gıda sektörün önde gelen satın alma, depolama ve lojistik hizmetleri şirketi, Ekmek Unlu Gıda üstün teknolojiye sahip unlu mamuller fabrikası, AtaKey Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikalarından, Ekur Et Entegre ileri teknoloji et işleme tesisi, Reklam Üssü iletişim ve pazarlama alanlarında hizmet veren ajans, fiyuu deneyim odaklı teslimat sistemidir.

Taslak İzahname halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinlesen izahname ayrıca ilan edilecektir. Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai izahnamede yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır.