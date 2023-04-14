TUSAŞ CEO’su Temel Kotil, “ATAK-2, önümüzdeki günlerde ilk kez motor çalıştıracak. İnşallah, Dünya’nın en iyi taarruz helikopteri olacak. İlk üçünün teslimatı, 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza gerçekleştirilecek. Toplam ağırlığı 11 ton, 1.5 ton mühimmat taşıyabiliyor.” açıklamasında bulundu.

”HÜRKUŞ’U 2 ÜLKEYE İHRAÇ ETTİK”

Ukrayna, ATAK-II’nin T0 isimi ilk prototipinde kullanılacak ilk iki adet iki adet TV3-117VMA-SBM1V-01T Turboşaft Motoru’nu Türkiye’ye 27 Ocak 2023’te teslim etmişti. Halihazırda montaj faaliyetleri devam eden T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk prototipine, bu ay içerisinde motorların entegre edilmesi ve ilk motor çalıştırmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor. T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk kullanıcıları ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olacak. TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, “Paramızı aldık, HÜRKUŞ’u 2 ülkeye ihraç ettik. 3’üncü ülke yolda. 2 tanesi 50 milyon Euro değerinde.” ifadelerini kullandı.