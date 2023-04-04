Kripto para piyasası, yeni altcoin projeleri ile beraber yükselişe geçiyor. Özellikle SXP ve bu 9 coin, sosyal medya patlaması ile daha üst seviyelere yerleşti! Sosyal analiz platformu LunarCrush’ın paylaştığı listede, Cardano (ADA), Aptos (APT), Monero (XMR), Stacks (STX) gibi popüler altcoin’ler de yer alıyor! İşte detaylar…

2018’de kurulan ve merkeziyetsiz bir eşler arası ödeme sistemi olan Solar Network’un kendi coin’i olan SXP‘nin hızlı yükselişi devam ediyor. Son 1 haftada %200’lük bir artış yakalayan SXP’nin yükselişinin arkasında net bir sebep olmasa da, mart ayından bu yana gelen yükseliş trendi de dikkat çekiyor.

Peki neden yükseliyor?

Özellikle Binance’in 31 Mart günü yaptığı Swipe’ın ana ağ değişiminin desteklendiği açıklaması bu anlamda yükselişin devamını sağlamış olabilir. 27 Mart günü 0.25 dolardan işlem gören Swipe, son 1 haftada ise 0.88 dolara kadar ulaştı. Son 24 saatte yüzde 30 artış yaşayan SXP’nin piyasa değeri de 455 milyon dolar civarında… Bilindiği üzere Solar cüzdanında SXP bulunduran yatırımcı kullanıcılar yönetişim tekliflerini tuttukları token oranında oylayabiliyorlar. Ayrıca Solar blok zinciri üzerinde yapılan işlemlerin tümü de XP ile ödeniyor. 2018’de ortaya çıkan proje, yeni adından da anlaşılacağı gibi sürdürülebilir ve temiz enerji çözümleri sağlama amacıyla faaliyet gösteriyor.

ADA, SXP ve bu kripto para projeleri, sosyal medya’da yaşadığı patlama ile ön plana çıkıyor!

Kripto para piyasasının önde gelen sosyal medya analiz platformu LunarCrush, sosyal baskınlığa göre en üst sıradaki 10 coin’i paylaştı. Platformun paylaştığı tweet’te aktarılan altcoin’ler ise şu şekilde; Cardano (ADA), Solar (SXP), Aptos (APT), Monero (XMR), Stacks (STX), Alchemy Pay (ACH), Neblio (NEBL), Polkastarter (POLS), Synthetix Network (SNX) ve Chainge Finance (CHNG). Kripto para piyasasının yakından takip edilen popüler altcoin projesi Cardano (ADA), LunarCrush tarafından paylaşılan sosyal medya analizinde ilk sırada yer alıyor. Sosyal aktivite seviyesindeki büyük patlamayla dikkat çeken altcoin projesi ADA, fiyatında da yükselişler gördü. Anlık olarak Cardano, 0,396546 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber sosyal medya etkinliğine ait veriler, Twitter akışlarında yapılan gezinti, yenilikler, stake etme ve ADA Fiyatı hakkındaki tartışmaları gösteriyor. Diğer yandan layer-2 oyun motoru Paima Studios tarafından Twitter üzerinden paylaşılan son veriler, Cardano’nun artık sadece en iyi EVM chain projesi olmayacağını, bununla beraber en iyi oyun chain’lerinden biri olacağını öne sürüyor. Bir diğer yandan Milkomeda’nın kurucu ortağı Sebastion Guillemot da Paima ile aynı yönde düşündüğünü aktarmak amacıyla, Paima’nın tweet’ini retweet ederek yeniliği övdü. Öte yandan Paima, oyuncuların uygulamalarını Cardano ekosistemine dağıtmalarını da destekleyeceğini duyurdu. Daha önce bildirildiği gibi, Cardano kullanıcıları yakında herhangi bir Cardano (ADA) cüzdanı ile Ethereum Sanal Makine akıllı sözleşmelerine erişebilecek ve bu da sağlanan faydayı artırarak fiyatlarda büyük bir artışa işaret edebilir.

Cardano ekosistemini büyütürken, en iyi proje olma yolunda emin adımlar atıyor!

Cardano (ADA), ekosistem üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Birlikte çalışılabilirlik üzerine çalışan kripto para projesi için WanChain, geçtiğimiz Temmuz ayında IOG ve MLabs ile Cardano işbirliğinin kritik ayrıntılarını paylaşmıştı. kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere son güncellemeden sonra, WanChain yakın tarihli bir raporda Cardano’nun chain’ler arası işlemlere destek vermek için gereken Haskell akıllı sözleşmelerini tamamen geliştirdiğini açıkladı. Bununla beraber Wanchain’in köprü düğümleri de güncellendi ve artık Cardano akıllı sözleşmelerini çağırma amacıyla UTXO işlemleri yapabiliyor. Bununla beraber heyecan verici bir duyuru olarak Cardano’nun crosschain köprüleri artık ön üretimde ve tamamen işlevsel olarak çalışıyor. Üretim Öncesi, Cardano’nun “Devnet” ve “Preview”dan sonra gelen en olgun geç aşama test ağıdır ve Cardano ana ağına uygulamaları dağıtmadan önceki son adım olarak hizmet ettiği için Cardano ana ağına yakından benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar artık ADA’larını EVM uyumlu herhangi bir chain’e taşıyabilir ve geri alabilir.