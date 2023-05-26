Sweet Home 2. sezon ne zaman çıkacak? Acaba Sweet Home 2. sezon çıkacak mı diye çok merak ediliyordu. Dizinin 2. sezon onayı geldi ve şimdi dizinin hayranlarını merak sardı. Dizinin çıkış tarihi çok merak ediliyor. Sweet Home 2. sezon ne zaman gelecek? Peki Sweet Home 2. sezon hakkında neler biliyoruz? Youtube Sweet Home 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Sweet Home 2. sezon oyuncuları kimler? Netflix'in sevilen dizisi Sweet Home 2. sezon konusu ve dizi hakkında merak edilenler

Sweet Home 2. sezon ne zaman çıkacak?

Acaba Sweet Home 2. sezon çıkacak mı diyenlere müjdeyi verelim. Evet Sweet Home 2. sezon 2023 yılında sizlerle olacak. Peki Sweet Home 2. sezon ne zaman gelecek? Hayranlara aslında 25 Mayıs'ta Netflix iki müjde birden verdi. Sweet Home 2. sezon ile birlikte 3. sezon müjdesi de verildi. Netflix'in yayınladığı videoyu konumuzun devamında görebilirsiniz. Popüler dizinin hayranlarıyla paylaşacağımız, Sweet Home 2. Sezon yayın tarihiyle ilgili harika haberlerimiz var. Netflix henüz çıkış tarihini açıklamadı, ancak sezonun ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Sweet Home, bugüne kadarki en popüler Netflix K-dizilerinden biridir. Squid Game kadar popüler olmasa da hayranlar, Sweet Home 2. sezonu Netflix'te görmek için sabırsızlanıyor. Sweet Home, Aralık 2020'de Netflix'te prömiyer yaptı. Uzun süredir Sweet Home 2. sezon hakkında söylentiler çıksa da Haziran 2022'ye kadar resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Netflix, diziyi resmi olarak ikinci sezon için yeniledi.

Sweet Home 2. sezon ne zaman gelecek?

Sweet Home 2. sezon çıktığında bunun dizinin son sezonu olmayacağını biliyoruz! Netflix, Sweet Home'u 3. sezon için yeniledi ve ikinci sezonu duyurduğu gün yenilemeyi duyurdu. Netflix, Sweet Home 2. sezonun resmi yayın tarihini henüz açıklamadı ancak 2023'ün başlarında Netflix, bu yıl gelecek K-dizilerinin listesini açıkladı ve Sweet Home 2. sezon listede yer aldı. Daha sonra Netflix, Sweet Home 2. sezonun 2023'ün dördüncü çeyreğinde geleceğini doğruladı. Bu da yeni sezonu Ekim ile yıl sonu arasında göreceğimiz anlamına geliyor. Başlangıçta Aralık 2023'te Netflix'e geleceğini düşündük, ancak yeni bilgiler öğrendikten sonra bu sürüm tahminini birkaç ayöne çekebiliriz.

Mayıs 2023'te Netflix, 2023 sonbahar dizisinden birçok dizi ve filmi duyurdu. Netflix, bu listede yeni sezonun Ekim veya Kasım'da geleceği anlamına gelen Sweet Home 2. sezona yer verdi. Daha önce flama, Eylül'ü dışlayan 4. Çeyrek yayın penceresini duyurmuştu, ancak yeni sezonu Ekim 2023 gibi erken bir tarihte görebilirdik. Şu anda, Ekim ayında geleceğini bildiğimiz tek büyük Netflix şovu, Lupin'in 3. Sezonu. Netflix'in bu dizileri ayrı tutmak istemesi mümkün, ancak aynı türden falan değiller. Ayrıca, Netflix'in Ekim ayı boyunca Cadılar Bayramı civarında korku şovları yayınlamayı sevdiğini biliyoruz. Sweet Home 2. sezon için yeni yayın tahminimiz bu kadar.

Yayın Tahmini: Ekim 2023

Sweet Home 2. sezon oyuncuları kimler?

Netflix, Sweet Home 2. sezon oyuncu kadrosunu da onayladı.

Song Kang

Lee Jin-uk

Lee Si-young

Ko Min-si

Park Gyu-young

Yoo Oh-seong

Oh Jung-se

Kim Mu-yeol

Jin-young

Sweet Home 2. sezon konusu

Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si ve Park Gyu-young - halkı Önceki sezonda canavara dönüşmüş komşularına karşı kanlı savaşlarda hayatını riske atarak ezici bir gerilime neden olan Green Home, yepyeni bir tür olan heyecan ve gerilimi sunmak için 2. Sezonda tekrar geri dönüyor. Aktörler Yoo Oh-seon, Oh Jung-se, Kim Mu-yeol ve Jin-young yeni sezonun kadrosuna katılarak hayatta kalmak için kendilerini bir yol ayrımında bulan insan doğasının ve arzularının farklı boyutlarını canlandırıyorlar. Küresel bir rüya ekibiyle tasarlanıp inşa edilen çeşitli yaratıklarla K içeriğinde bir çığır açan Sweet Home 2. Sezon, genişleyen dünyası ve hikayesiyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri bir kez daha büyülemeye hazır.

Youtube Sweet Home 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?