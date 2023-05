Makoto Shinkai'nin yazıp yönettiği 'Suzume' veya 'Suzume no Tojimari', animasyonlu bir fantastik macera filmidir . Anime, ona bizimkine benzemeyen büyüleyici bir evreni deneyimleme şansı veren bir kapıya yanlışlıkla rastlayan sıradan bir okul kızı olan baş kahramanın etrafında dönüyor. Suzume başlangıçta heyecanlanıp ilgisini çekse de, deneyimi garip bir hal alır ve ardından korkar ve sıradan hayatına devam etmek için okuluna geri döner. Ancak bulduğu gizemli kapıyı kapatmayı unuttuğundan tamamen habersizdir ve bunun maliyetli bir hata olduğu ortaya çıkar.

CoMix Wave Films'in yapımcılığını üstlendiği film, talihsiz koşullar nedeniyle bir araya gelen ana karakter ile bir yabancının maceralı görevini konu alıyor. Konu ilginç geliyorsa ve filmi izlemek istiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte ihtiyacınız olacak tüm akış ve diğer bilgiler.

Suzume Konusu Ne Hakkında?

Suzume Iwato, açıklanamayan bir nedenle terk edilmiş bölgeleri arayan Souta Munakata adında bir yabancıyla karşılaşınca hayatı beklenmedik bir dönüş yapan sıradan bir okul kızıdır. Onu yakındaki bir yere yönlendirmesine rağmen, aynı zamanda onu takip eder ve sonunda ona rüya gibi bir evrene tanık olmanın büyüleyici deneyimini yaşatan gizemli bir kapı bulur. Suzume, giremese de onu bir an için deneyimliyor.

Ancak kedi benzeri bir yaratık yanında taşıyıp kaçınca, o da durumun tuhaflığının farkına varır ve koşarak okula geri döner. Tüm bu kargaşa içinde, az önce deneyimlediği rüya gibi evrene erişmesini sağlayan gizemli kapıyı kapatmayı unutur. Başka bir deyişle kötü güçler kapıyı kullanarak dışarı çıkmayı başardıklarından ve Tokyo şehrini kasıp kavurmaya başladıklarından, bu sonunda büyük bir hataya dönüşür. Karmaşık durum, Souta ve Suzume'yi kazara başlattıkları tehdide bir son verebilmek için birlikte çalışmaya iter.

Suzume Netflix'te mi?

Akış devinde 'Suzume' veya 'Suzume no Tojimari'ye erişilemez. Film gelecekte bile Netflix kataloğuna eklenemeyeceği için, benzer bir olay örgüsüne sahip filmleri izlemek isteyenler bunun yerine ' Bubble ' veya ' Kamiari Ayının Çocuğu'nu izleyebilir .

Suzume Hulu'da mı?

Hulu aboneleri, platformda mevcut olmadığı için başka bir platformda 'Suzume' veya 'Suzume no Tojimari'yi aramak zorunda kalacaklar. Benzer bir şey arıyorsanız, muhtemelen ' The Rising of the Shield Hero'yu izlemekten keyif alabilirsiniz .

Suzume Amazon Prime'da mı?

Amazon Prime'ın güncel kataloğu, fantezi filmini içermiyor. Ancak, filmin gelecekte platformda kiralamak/satın almak için erişilebilir olması ihtimali var. Bu nedenle okuyucularımıza, gösterime girdikten sonra resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmelerini öneririz.

Suzume Funimation'da mı?

'Suzume' veya 'Suzume no Tojimari'nin yakın zamanda Funimation'ın zaten kapsamlı anime kataloğuna eklenmesi pek olası değil. Bu nedenle, platforma aboneliği olan kişiler bunun yerine ' Terror in Resonance ' gibi diğer fantastik animeleri izleyebilirler.

Suzume, Crunchyroll'da mı?

Fantastik film şu anda Crunchyroll'da mevcut değil. Bununla birlikte, filmin sinema gösteriminin ardından sonunda platformda gösterime girmesi bekleniyor. Şu an itibariyle, tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve sonunda işlerin nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Okurlarımıza, sinema galasından beş hafta sonra resmi web sitesinde filmi aramaya başlamalarını öneriyoruz.

Suzume Çevrimiçi Nerede İzlenir?

'Suzume' veya 'Suzume no Tojimari', 14 Nisan 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girecek. Filmi sinema salonlarında izlemekten heyecan duyanlar, biletlerini Fandango'dan alabilirler . Filmin popüler VOD platformlarında bulunup bulunmadığına gelince, şu an için Sony veya Crunchyroll tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Ücretsiz Suzume Akışı Nasıl Yapılır?

Film sinemalarda gösterime girdiği için şu anda ücretsiz olarak izlenmesi mümkün değil. Hayranlar, ilk kez abone olanlar için 14 günlük ücretsiz deneme sunan Crunchyroll'da yayınlanmasını beklemek zorunda kalacaklar. Bununla birlikte, okuyucularımızı yasa dışı yollardan kaçınmaya ve en sevdikleri içeriği yalnızca parasını ödedikten sonra çevrimiçi izlemeye teşvik ediyoruz.