Suyuna Ekmek Banarsın: Lokanta Usulü Et Sote Tarifi

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı eti

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Su

Yapılışı:

Soğanları yemeklik doğrayın, domatesleri de küp şeklinde doğrayın. Bir tencereye sıvı yağı alın ve ısındıktan sonra kuşbaşı etleri ilave edin. Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Soğanları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Domatesleri ekleyin ve karıştırın. Sarımsakları da ezerek ekleyin ve karıştırın. Domates salçasını ilave edin ve karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın, sonra altını kısarak yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

İpucu: Etlerin daha lezzetli olması için önceden marine edebilirsiniz. Ayrıca isteğe göre taze biber, patates veya havuç gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!