Suyuna Ekmek Banarsın: Lokanta Usulü Et Sote Tarifi
Malzemeler:
- 500 gram dana kuşbaşı eti
- 2 adet orta boy soğan
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak
- Tuz, karabiber
- Su
Yapılışı:
- Soğanları yemeklik doğrayın, domatesleri de küp şeklinde doğrayın.
- Bir tencereye sıvı yağı alın ve ısındıktan sonra kuşbaşı etleri ilave edin. Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğanları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Domatesleri ekleyin ve karıştırın.
- Sarımsakları da ezerek ekleyin ve karıştırın.
- Domates salçasını ilave edin ve karıştırın.
- Tuz ve karabiberi de ekleyin.
- Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve karıştırın.
- Kaynamaya bırakın, sonra altını kısarak yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın.
İpucu: Etlerin daha lezzetli olması için önceden marine edebilirsiniz. Ayrıca isteğe göre taze biber, patates veya havuç gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!