Sudeysi, "Tüm hazırlıklarımız hayırlı ve güzel sonuçlar veriyor. Olağanüstü, istisnai, güvenli ve rahat bir hac sezonu bekliyoruz." dedi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsiminin başlamasıyla birlikte geleneksel olarak Kabe örtüsünü 3 metre yukarıya kaldırdı.

Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi Genel Müdür Yardımcısı Sultan el-Kuraşi, bu uygulamanın her yıl hac mevsiminde, Kabe örtüsünü temiz ve sağlam tutmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Birçok hacı adayının Kabe örtüsüne dokunmak veya ondan parçalar kesmek istediğini ve bu durumun Kabe örtüsüne zarar verdiğini ifade eden Kuraşi, bu tür durumları önlemek için Kabe örtüsünün yukarıya kaldırıldığını ve Kabe'nin 47 metrelik beyaz bir kumaşla çevrelendiğini söyledi.

Kuraşi, hac mevsiminin sonunda Kabe'nin örtüsünün tekrar eski haline getirileceğini ekledi.