Sütün Cilde Faydaları

Akne oluşumuna engel olur. Akne izlerinin iyileşmesini sağlar.

Kuru ciltleri iyileştirir, hücreleri yenileyerek cildin onarılmasını sağlar.

Kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumunu geciktirir.

Gözeneklerin içinde biriken maddeleri temizler.

Süt, cildinizi dinlendirerek ten renginizi düzenlemeye yardımcı olur. Süt tüketmenin yanı sıra süt ile hazırlanan güzellik maskeleriyle de cilt renginizi ve parlaklığını koruyabilirsiniz.

Süt, cildinizi etkin bir şekilde temizleyerek cildinizdeki fazla yağı da temizlemeye yardımcı olur. Bir pamuğu süte batırın ve yüzünüzü hafif dairesel hareketler yaparak temizleyin. 5 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizin tazelendiğini ve ferahladığını hissedeceksiniz.

Cilt üzerinde oluşan ve hava olaylarından dolayı meydana gelen kararmalara süt çok faydalıdır. Cilt tarafından salgılanan tirozini absorbe edip doğal rengine kavuşmaya destek olur.

Cilt Bakımı Yaparken Süt Nasıl Kullanılır?

Maske yapılırken süt, maden suyu ve limon bir kase içerisinde karıştırılır sonra küçük ekmek parçaları karışıma batırılıp sivilce olan bölgelere yaklaşık olarak 20 dakika uyguladıktan sonrasında cilt yüzeyi ılık su ile yıkanmalıdır. Bu harika karışımı hafta da 6-7 kez uygulanmalıdır.

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