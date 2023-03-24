Sera Kadıgil: Milletvekili listesi değil, kaçacak delik arayanlar listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteği ile DFDS’den ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni rota

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu ?

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