Magnolia tatlısı, sütlü tatlılar arasında en hafif olanıdır ve lezzetli kremasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte magnolia tatlısı tarifi:
Malzemeler:
Keki için:
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı şeker
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı süt
- 1/4 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Kreması için:
- 1 lt süt
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
Yapılışı:
- Kek için, yumurtaları şekerle birlikte beyazlayana kadar çırpın.
- Sıvı malzemeleri de ekleyerek karıştırın.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.
- Yağlanmış kek kalıbına hamuru dökün ve 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Kreması için, tencereye süt, şeker, un ve nişastayı ekleyin.
- Karışımı orta ateşte karıştırarak pişirin.
- Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın ve vanilyayı ekleyin.
- Sıcak süt karışımını yavaş yavaş yumurtaya ekleyerek çırpın.
- Karışımı tekrar tencereye alın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Kıvamı koyulaşınca tereyağı ekleyin ve karıştırın.
- Kek piştikten sonra soğumaya bırakın.
- Soğuyan keki kalıptan çıkarın ve yatay olarak ikiye kesin.
- Kremayı kekin üzerine yayın ve diğer kek katını üzerine yerleştirin.
- Üzerini kakao ile süsleyin.
- Dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!
Not: Magnolia tatlısı, buzdolabında en az 2 saat soğutulduktan sonra servis yapılmalıdır.
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