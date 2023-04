Kahvaltı sofralarında da tükettiğimiz süt, zamlardan etkilenen ürünlerin başında geliyor. Kalsiyum, fosfor ve protein içeriği zenginliğinden dolayı çok faydalı olan, her gün tükettiğimiz ve çocuklarımıza içirdiğimiz sütün fiyatı her geçen gün market raflarında değişiyor. Tüketiciler her gün değişen fiyatlar karşısında çaresiz kalıyor. İşte litre ve miligramlarına göre süt fiyatları…

Pınar 1 LT Süt: 25.50 TL

Pınar 1 LT Organik Süt: 35.50 TL

Pınar 500 ML Süt: 17 TL

Pınar 200 ML Süt: 9 TL

Pınar 200 ML Organik Süt: 11.75 TL

İçim 1 LT Süt: 25 TL

İçim 1 LT Laktozsuz Süt: 29.50 TL

İçim 1 LT Organik Süt: 34.50 TL

İçim 1 LT Çocuk Devam Sütü: 28 TL

İçim 500 ML Süt:17 TL

İçim 500 ML Laktozsuz Süt: 19 TL

İçim 200 ML Laktozsuz Süt: 8 TL

Torku 1 LT Süt: 27 TL

Torku 500 ML Süt: 18.50 TL

Torku 200 ML Süt 7 TL

Sütaş 200 ML Süt 6 TL

Balmar 1 LT Süt: 19 TL

Sek Yarım Yağlı 1 Litre Süt: 21.90 TL

Sek Tam Yağlı 1 Litre Süt: 23.90 TL

Sütaş 1 LT Yarım Yağlı Süt: 21.75 TL

Sütaş Tam Yağlı Süt: 23.75 TL

Sütaş 1 LT Light Süt: 23.75 TL

Sütaş 1 LT Laktozsuz Süt: 30.95 TL

KAY Süt 1 LT: 21 TL

Burdan Süt Yarım Yağlı 1 LT: 19 TL

Teksüt 1 LT Yarım Yağlı: 22 TL

Birşah 1 LT Yarım Yağlı Süt: 17.50 TL

Birşah 1 LT Tam Yağlı Süt: 18.50 TL

Birşah 200 ML Süt:5.50 TL

Mis Yarım Yağlı 1 LT Süt: 17.50 TL

Mis Tam Yağlı 1 LT Süt: 18.50 TL

Mis Yağsız 1 LT Süt: 18.50 TL

Mis 200 ML Süt: 5.50 TL

Dost Yarım Yağlı 1 LT Süt: 17.50 TL

Dost Tam Yağlı 1 LT Süt: 18.50 TL

Dost 1 LT Laktozsuz Süt: 19 TL

Dost 200 ML Süt: 5.50 TL

Danone Doğal Yarım Yağlı 1 LT Süt: 20 TL

Danone 1 LT Laktozsuz Süt: 29.95 TL

