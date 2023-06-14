Süt dişi nedir? Kaç tane süt dişi vardır? Süt dişleri, çocukların ilk diş setini oluşturan geçici dişlerdir. Süt dişleri genellikle bebeklerin ilk 6 ila 12 aylık oldukları zaman çıkmaya başlar ve genellikle 3 yaşına kadar tamamlanır. Süt dişlerinin sanılanın aksine çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, en küçük bir çürükte bile hekime başvurmak gerektiğini söylüyor. İşte detaylar haberimizde...

Süt dişi nedir?

Süt dişleri, çocukların ilk diş setini oluşturan geçici dişlerdir. Süt dişleri genellikle bebeklerin ilk 6 ila 12 aylık oldukları zaman çıkmaya başlar ve genellikle 3 yaşına kadar tamamlanır.

Kaç tane süt dişi vardır?

Bir çocuğun normalde 20 süt dişi vardır. Bu dişler genellikle 6-7 yaşından itibaren dökülmeye başlar ve yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Her bir çene yarısında üst ve altta olmak üzere toplamda 10 süt dişi bulunur: 2 kesici, 1 köpek dişi, 2 azı dişi.

Süt dişlerinin düzgün bir şekilde çıkmış ve düşmüş olması, kalıcı dişlerin sağlıklı ve düzgün bir şekilde yerleşmesi için önemlidir. Bu nedenle, çocukların diş sağlığının düzenli olarak takip edilmesi ve korunması gereklidir.

Uzmanların uyarıları

Süt dişlerinin sanılanın aksine çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, en küçük bir çürükte bile hekime başvurmak gerektiğini söylüyor. Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut kalıcı dişlerin doğru zamanda ve doğru yönde sürmeleri için süt dişlerinin rehberlik yaptığını belirtiyor. Süt dişlerinin erken çekiminin çocuklarda travmaya neden olabileceğinin altını çizen Karabulut, bu dişlerde çok hızlı ilerleyen çürükler oluştuğu konusunda uyarıyor.

Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut çocuklarda süt dişlerinin önemini anlattı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kalıcı dişlerin düzgün sıralanması için süt dişlerinin sağlıklı tutulmaları gerekir

Süt dişlerinin zannedildiğinden çok daha fazla önemli olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Çocuk Diş Hekimi Doç. Dr. Barış Karabulut, “Bu dişler kalıcı dişlerin rehberleridir. Kalıcı dişlerin doğru zamanda, doğru yönde ve doğru bir biçimde sürmeleri için süt dişleri rehberlik yapar. Dolayısıyla kalıcı dişlerin düzgün sıralanması, ortodontik tedavilerin çok fazla oluşmaması için süt dişlerinin normal düşme zamanlarına kadar ağızda sağlıklı tutulmaları gerekir.” dedi.

Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir

Süt dişlerinde oluşan en küçük çürükte bile bir hekime başvurmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karabulut, “Süt dişlerinde, yapıları itibarı ile çok hızlı ilerleyen çürükler oluşur. Bu çürükler çocuklarda ciddi ağrılara neden olur. Tedavisi geciktiği durumlarda da dişler çekilir. Kalıcı dişlere uygulanan tüm tedaviler süt dişlerine de uygulanabilir ve hatta daha önemli bir yer kaplar.” şeklinde konuştu.

Süt dişlerinin çekimi çocuklarda travmaya sebep olabiliyor

Süt dişlerinin erken çekiminin çocuklarda travmaya sebep olabileceğini kaydeden Karabulut, “Çekilen dişlerin yerine teller yapılır ve bu teller çocuğun ağzında uzun süre kalır. Ancak, erken müdahale edilirse basit dolgularla, çocuğun canı yanmadan süt dişlerini ağızda tutmak mümkün. Süt dişlerinin kendiliğinden ve zamanında düşmelerini sağlamak, hem çekim ve erken dönem tel tedavilerini hem de ilerde oluşabilecek olan ortodontik problemleri engeller.” açıklamasında bulundu.