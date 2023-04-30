Malzemeler:

Sushi pirinci (sushi-meshi)

Sushi sirkesi (sushi-su)

Nori yosunu

Taze balık (örneğin somon, ton balığı, uskumru)

Sebzeler (örneğin avokado, salatalık, havuç)

Wasabi

Soya sosu

Yapılışı:

Sushi pirinci yıkanıp süzülür ve pişirilir. Pişirme işlemi için genellikle 1 ölçü pirinç için 1,5 ölçü su kullanılır. Pişirme işlemi bittikten sonra, pirinç bir kaba alınır ve sushi suyu ilave edilerek karıştırılır. Bu işlem, pirincin tatlı ve ekşi bir lezzet almasını sağlar. Nori yosunu temizlenir ve bir bambu mat üzerine yerleştirilir. Hazırlanan sushi pirinci, nori yosununun üzerine yayılır ve üzerine ince dilimlenmiş taze balık ve sebzeler yerleştirilir. Sushi rulo haline getirilir ve kesilerek servis edilir. Wasabi ve soya sosu, sushi ile birlikte servis edilir.

Bu tarifte kullanılan malzemeler, değiştirilebilir veya farklı malzemeler eklenerek farklı tatlar elde edilebilir. Ancak, taze ve kaliteli malzemelerin kullanılması, lezzetli bir sushi yapmak için önemlidir.