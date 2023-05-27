Bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanında, Survivor 2023 yarışmasında daha önce birçok kişiyle kavga eden Asena ile Nefise arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Nefise, Asena'nın söylediği "Senin karakterin yok" cümlesiyle sinir krizi geçiriyor ve öfkesinden deliye dönüyor. İkili, kendilerini oyun alanına götüren kamyonetin içinde birbirlerine bağırmaya başlıyorlar.

TV8'de büyük bir izleyici kitlesiyle takip edilen ve finaline yaklaşılan Survivor 2023, gerilim dolu anlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanında, Nefise ve Asena arasında kavga yaşanıyor.

GERGİN ANLAR

Asena ve Nefise, adada daha önce birçok kişiyle yaşadıkları tartışmaların ardından bir kez daha karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyunu için kamyonetlere binerek oyun alanına giden ikili arasındaki tansiyon bir kez daha yükseliyor. Asena'nın "Senin karakterin yok, 'Karakterim var' diyorsun ya" şeklindeki sözleri, Nefise'nin sinir krizi geçirmesine neden oluyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi