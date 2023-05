Survivor'da hangi yarışmacılar kaldı? 28 Mayıs 2023 Survivor kalan yarışmacılar listesi ile karşınızdayız. Son 7 kişinin kaldığı Survivor 2023 hızla finale doğru yaklaşıyor. Survivor kalan yarışmacılar 2023. 28 Mayıs Survivor son kalan yarışmacılar kimler? Survivor'da hangi yarışmacılar kaldı? 28 Mayıs 2023 Survivor kalan yarışmacılar listesi ile karşınızdayız. Son 7 kişinin kaldığı Survivor 2023 hızla finale doğru yaklaşıyor. 2023 Survivor finali öncesi nefesler tutuldu. Yarışmada son kalan yarışmacıların isimleri listesi ile karşınızdayız. 28 Mayıs Survivor son kalan yarışmacılar kimler? Survivor kalan yarışmacılar 2023 listesi:

Survivor'da hangi yarışmacılar kaldı? Son 7 yarışmacı kimler?

Survivor'da finallere sayılı süre kala sadece 7 yarışmacı kaldı. Dün haftanın ilk dokunulmazlık maçında son 7'ye kalan yarışmacılar arasında büyük bir gerilim vardı. Maç öncesi Nefise ile Asena arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından Survivor adayları ilk dokunulmazlık oyununu oynadı. 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık karşılaşmasını Nefise kazandı. Peki eleme adayı kim diyorsanız, Asena eleme adayı oldu.

28 Mayıs 2023 Survivor kalan yarışmacılar listesi

Son 7 yarışmacı arasındaki büyük rekabetle birlikte adayların kim oldukları da yeniden merak edilmeye başlandı. Survivor kalan yarışmacılar listesi çok araştırılıyor. Survivor 2023'ün 113. bölümünde bu akşam yine büyük bir rekabet izleyeceğiz. Peki son kalan 7 yarışmacı hakkında neler biliyoruz?

Survivor son kalan yarışmacılar 2023

Son 7 adayları arasında kimler var? Survivor son kalan yarışmacılar 2023 listesinde 7 yarışmacı kaldı.

Dilerseniz son 7 yarışmacı adayını kısaca tanıyalım:

Osman Can Ural, Survivor 2023 gönüllüler takımında yer alıyordu. 1994 doğumlu olan Osman Can Ural, İstanbul doğumludur. Osman Can Ural, Survivor öncesinde uzun süredir Acun Medya'da çalışmaktaydı. Mesleği televizyonculuk olan yarışmacının diğer rakiplerine de göz atalım:

Survivor 2023 yarışmasının Ünlüler takımında boy gösteren Asena Demirbağ 1997 doğumlu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Eski futbolcu Ahmet Dursun ile 2019 yılında evlenmiştir. Çift, 2020 yılında bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Ancak, çiftin yolları 2021 yılında ayrılmıştır. Asena Demirbağ, profesyonel yaşamında pilates eğitmenliği, online koçluk ve kişisel antrenörlük görevlerini üstlenmiştir.

1975 yılnıda Yalova'da doğdu. Özgür Tetik, eşi ile birlikte 2014 yılında Running Academy'yi kurdu. Bu kurum sporcu performans ölçümleri yapmaktadır ve ayrıca profesyonel ve amatör sporculara antrenörlük hizmetleri vermektedir.

Survivor 2023 Ünlüler takımında yer alan Cansu Tuman 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimini tamamlayan Tuman, oyunculuk eğitimini de Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde almıştır. 2015 yılından bu yana sektörde yer alarak Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi dizilerde rol almıştır.

25 Şubat 2000 doğumlu olan Nefise Karatay, milli bir atlettir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde atletizm kariyerine başlamıştır. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında mücadele etmektedir.

Yusuf Yıldız, 31 yaşındadır. Profesyonel olarak beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. 8 yıllık öğretmenlik deneyiminden sonra yüzme antrenörü olarak görev yapmıştır. Hayallerinin peşinden Survivor'a katılmıştır.

20 Kasım 1987 doğumlu olan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu, İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesi'ni bitirdi. Ardından Uludağ Üniversitesi ve Fransa'daki Université Bretagne'de ekonomi eğitimi aldı. Eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak tamamladı. Sporla yaşamayı çok seven Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun bir spor merkezi vardır.