Acun Ilıcalı Ülkemizi derinden sarsan deprem haberini şu sözlerle ifade etti

"Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu. Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız. Çekimlere ara veriyoruz. Sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gerekli bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun milletçe."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi