Survivor Özgür Tetik kimdir? Özgür Tetik nereli, kaç yaşında? günün en çok aratılan konuları başında geliyor. Finale kalan Özgür ve Nefise bu senenin şampiyonu olmak için yarışıyor. Her sene ilgiyle takip edilen Survivor'da bu sene kim şampiyon olacak? Özgür Tetik'in hayatı merak ediliyor. Özgür Tetik nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor. Merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

SURVIVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Bu sene Survivor gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi.

Özgür Tetik uzun süre amatör liglerde basketbol oynadı. 1993'te kuvvet antrenörlüğü eğitimine başlayan Özgür Tetik, antrenör olarak da çalışmıştı. 2002'de triathlona yöneldi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü oldu.

Avusturya'da Crossfit eğitimi gördü. Latin dansıyla ilgilenen Özgür Tetik gösterilere ve yarışlara katılmıştır.

ÖZGÜR TETİK EVLİ Mİ?

Profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapan Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

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