Survivor Nefise kimdir? Nefise nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor? internet üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Özgür ile finale kalan Nefise şampiyonluk için yarışacak. İnternet üzerinden Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor? araştırılıyor. Bu sene yarışmaya yedek olarak başlayıp galibiyet rekoru kıran Nefise adını şampiyon olarak yazırabilecek mi? İşte Nefise hakkında merak ettiklerinizi haberimizde derledik.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

SURVIVOR NEFİSE'NİN PROFESYONEL KARİYERİ

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

Nefise Karatayü Survivor 2023'te yarışan isimler arasında yer aldı ve büyük finale kadar yükseldi.