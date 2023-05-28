Survivor yarışmasının bu sezonki yıldızlarından biri olan Nefise Karatay, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Kendisi hem milli bir atlet, hem de Survivor 2023'ün en iddialı yarışmacılarından biri. Spor hayatına çok küçük yaşlarda atletizmle başlayan Nefise, yıllar boyunca kazandığı disiplin ve yetenekleri Survivor sahnesine taşıyor. İzleyicilerin ve takım arkadaşlarının büyük beğenisini toplayan Nefise, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, kim bu Nefise Karatay? Survivor parkurlarında başarıdan başarıya koşan bu genç yıldızı daha yakından tanıyalım.

Survivor 2023: Nefise Karatay'ın İzleyiciler Tarafından Merak Ediliyor

Survivor 2023 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Nefise Karatay, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. 25 Şubat 2000 doğumlu olan Nefise Karatay, milli bir atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir.

Atletizme Çocuk Yaşta Başlama Hikayesi

Atletizme çok küçük yaşlarda, henüz 5 yaşındayken başlayan Karatay, spora olan yeteneği ve ilgisiyle hızla dikkat çekmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde atletizm kariyerine başlayan Nefise, özellikle uzun atlama ve engelli atlama dallarında önemli başarılara imza attı.

Survivor 2023'te Ünlüler Takımıyla Yarışıyor

Survivor 2023 yarışmasında Ünlüler takımının bir parçası olarak yer alan Nefise, yedeklerden gelerek Survivor sahnesine adım atmıştır. Atletizmden edindiği disiplin ve çalışma prensiplerini Survivor'da da sergileyen Karatay, takım arkadaşları ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamaktadır.

Survivor'da Atletizm Yeteneklerini Sergiliyor

Survivor'ın zorlu parkurlarında atletizm yeteneklerini sergileyen ve takımının kazanmasına önemli katkılarda bulunan Nefise Karatay, izleyicilerin de favori yarışmacılarından biri haline gelmiştir.

Yenigün Haber Merkezi