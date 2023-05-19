Survivor 2023 sezonunda son elenen yarışmacıyı konuşacağız. 18 Mayıs 2023 tarihinde adaya veda eden yarışmacının ismi merak konusu oldu. Peki kim elendi? Gelin birlikte bakalım.

Survivor 2023 sezonu, ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada elenen yarışmacının kim olduğu ise herkes tarafından merak ediliyor. 18 Mayıs 2023 tarihinde adaya veda eden isim ise Kürşat oldu.

Üç dokunulmazlık yarışı sonunda kırmızı takımdan Aziz, Kürşat ve Osmancan eleme potasına dahil oldu. Bir isim Survivor hayallerine veda ediyor.

SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sevdikleriyle ve aileleriyle tek iletişim yolu olan iletişim ödülü 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleşti. Ödül, seçilen bir arkadaşla görüntülü görüşme ve havuçlu kek oldu. İki tur üst üste kazanan mavi takım arkadaşlarıyla buluşma şansı yakaladı.

ACUN ILICALI YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU!

Acun Ilıcalı ada konseyinde yeni gelişmeyi paylaştı. Survivor'da artık bireysel dokunulmazlık oyunları olacak. Üç dokunulmazlık oynanacak ve üç aday olacak. Erkekler ve kadınlar karışık olacak.

Yarışmacının Performansı Nasıldı?

Yarışmacının performansı, elenme sebebini anlamak için oldukça önemli. Kürşat performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son zamanlarda yarışmada yaşanan zorlu şartlar, onun da performansını olumsuz etkiledi. Yarışmacının elenmesinde bu etkenlerin de rolü olduğu düşünülüyor.

Survivor 2023 Sezonu Nasıl Geçti?

Survivor 2023 sezonu, yine birbirinden iddialı yarışmacıların mücadelesiyle dolu dolu geçti. Yarışmacılar arasında yaşanan rekabet, heyecanın da dozunu arttırdı. Ancak sezon boyunca birçok olay da yaşandı. Kazalar, sakatlıklar ve tartışmalar sezonun en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Kürşat Survivor 2023 sezonunda adaya son veda eden isim oldu. Yarışmacının elenmesinde performansının yanı sıra zorlu şartların da etkili olduğu düşünülüyor. Sezon boyunca yaşananlar ise herkesin dikkatini çekti.