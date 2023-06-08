Survivor eleme adayı kim oldu? 3. bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2023 Perşembe Survivor eleme adayı! Survivor'da son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da Nefise ile Özgür'ün kıyasıya dokunulmazlık yarışı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, 8 Haziran Perşembe akşamı Survivor'da son eleme gerçekleşti. Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 3. eleme adayı ve yaşananlar.

Survivor 3. eleme adayı ve haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacının kazandığı belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 8 Haziran tarihli son bölümünde yarışmacılar ödüllü dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Nefes kesen bölümün sonunda dokunulmazlığı finale kalan Osman Can ile Özgür arasında kıyasıya yarış sonucu kazanan belli oldu.

SURVİVOR 2023 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Nefise

Yusuf

Ertuğ

Özgür

Osman Can

8 HAZİRAN SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale doğru bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin giderek ön plana çıktığı Survivor'da bu haftanın üçüncü eleme adayının dokunulmazlık oyununda Yusuf ilk iki dokunulmazlığı kazanarak güne damga vurdu. İlk iki dokunulmazlık oyununu Yusuf kazanmıştı ve eleme adayları olarak Osman Can ve Ertuğ'u seçmişlerdi. Survivor 3.eleme adayını dokunulmazlık oyununu kazanan Nefise, Özgür'ü eleme adayı olarak seçti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi kazanan yarışmacıların pizza yediler. Nefise ile Özgür'ün kıyasıya finalde yarıştığı dokunulmazlık oyununu Nefise, Özgür'ü 5-2 yenerek 3.dokunulmazlığı kazandı.

Survivor Dokunulmazlık Kolyesini Kim Kazandı?

Nefise ile Özgür'ün kıyasıya finalde yarıştığı dokunulmazlık oyununu Nefise ile Özgür arasında oynanan maçın galibi dokunulmazlığın sahibi olurken yenilen ise 3.eleme adayı olacak. Survivor' haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Nefise kazanarak dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.