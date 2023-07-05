Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla tanınan Duygu Bal, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündem oldu. Bir AVM'de görüntülenen Duygu Bal, adeta bambaşka birine döndü. Duygu Bal'ın yüzündeki değişiklik, hayranlarını oldukça şaşırtırken sosyal medyada çok konuşuldu.

Survivor yarışmasında ünlenen ve sonrasında estetik operasyonlarla dikkat çeken Duygu Bal, adeta bambaşka biri haline dönüştü. Kendisi, Survivor'da ünlüler takımı adına yarıştı ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Yarışmadan sonra ise 'Ali Baba ve 7 Cüceler' filminde oyunculuk yaparak kariyerine devam etti.

Duygu Bal, son günlerde yaptığı değişimle gündemde olan bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bal, çalışmaları hakkında şu sözleri söyledi:

"Şubat ayından bu yana bu alanda kendimi geliştirerek güzel işlere imza attım. Türkiye'de mevcut olan ve uluslararası arenaya açılmayı bekleyen markalarla iş birlikleri yaparak, bu markalar arasında köprü vazifesi görüyorum. Bugüne kadar çok başarılı projelere imza attık. Yakın gelecekte daha büyük ve güzel projelerimizin olacağını söyleyebilirim."