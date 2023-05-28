Sahip olduğu etkileyici yetenekler ve karizmatik kişiliğiyle Survivor 2023 Ünlüler takımının parlayan yıldızı olan Cansu Tuman, izleyicilerin gönüllerini fethediyor. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde görev alan Cansu'nun hayatı, meraklı bakışları üzerinde topluyor. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Detaylar bu yazımızda...

CANSU TUMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Survivor 2023 Ünlüler takımının sevilen ismi Cansu Büşra Tuman, 29 yaşındadır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimini tamamlayan Tuman, oyunculuk eğitimini de Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde almıştır. 2015 yılından bu yana sektörde yer alarak Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi birçok dizi ve filmlerde önemli roller üstlenmiştir.

CANSU TUMAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cansu Tuman, 2015 yılından bu yana birçok farklı projede yer alarak, performansıyla adından söz ettirmiştir. Önemli rol aldığı bazı diziler ve filmler şunlardır:

Teşkilat (Celine, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Aysu Hatun, TV Dizisi 2022)

Yemin (Feride, TV Dizisi 2020-2021)

Öğretmen (Merve, TV Dizisi 2020)

Gerçek Olamaz (Gül, Sinema Filmi 2020)

Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği, TV Dizisi 2017)

Aşk Laftan Anlamaz (Leyla, TV Dizisi 2017)

Kiralık Aşk (TV Dizisi 2015)

Arka Sokaklar (TV Dizisi 2015)

CANSU TUMAN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU...

Özel hayatı hakkında fazla bilgi vermekten kaçınan Cansu Tuman'ın boyu 1,68 metre, kilosu 52 kg'dir ve Oğlak burcundadır.

Yenigün Haber Merekzi