Survivor 2023'te sona yaklaşıldı. 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor 2023'ün reytingleri beklenen iyi sonuçları alamayınca düşük reytingler nedeniyle ipini erken çekildiği iddia edildi.

Yarışmanın başladığı günden bu yana pek çok isim uyum ve sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilerek tatmin edici reytinglere ulaşamadı.Survivor 2023 programının son tarihinin Temmuz ayının ilk haftasından 2023 yılına kadar çekilmesi bekleniyor. Mayıs ayının ikinci haftasını işaret ederken, izlenme oranının yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine ulaştığı görüldü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi