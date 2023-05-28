Survivor 2023 yarışmasının heyecanı tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılardan biri olan Asena Demirbağ, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen güçlü duruşu ve performansıyla göz dolduran Asena Demirbağ'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Asena kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Eski futbolcu Ahmet Dursun ile olan evliliği hakkında neler biliniyor? İşte, merak uyandıran detaylar...

Survivor 2023'un Dikkat Çeken Yarışmacısı: Asena Demirbağ

Survivor 2023 yarışmasının Ünlüler takımında boy gösteren Asena Demirbağ, yarışmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 1997 doğumlu olan Demirbağ, hem hayat hikayesi hem de Survivor'daki performansıyla merak konusu olmuştur.

Asena Demirbağ Kimdir?

Asena Demirbağ, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Eski futbolcu Ahmet Dursun ile 2019 yılında evlenmiştir. Çift, 2020 yılında bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Ancak, çiftin yolları 2021 yılında ayrılmıştır.

Asena Demirbağ Ne İş Yapıyor?

Asena Demirbağ, profesyonel yaşamında pilates eğitmenliği, online koçluk ve kişisel antrenörlük görevlerini üstlenmiştir. Kendi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine sağlıklı yaşam ve egzersiz önerilerinde bulunan Demirbağ, bu alanda büyük bir takipçi kitlesi elde etmiştir.

Survivor 2023 yarışmasına Ünlüler takımında katılan Asena Demirbağ, performansı ve enerjisiyle dikkat çekerken, aynı zamanda kişisel yaşamı ve profesyonel kariyeri ile de merak edilen bir isim olmuştur.

Yenigün Haber Merkezi