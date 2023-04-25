Survivor'da dün akşam yayınlanan bölümde Asena'nın söylediği söz Kürşat'ı çileden çıkardı. Dokunulmazlık oyunu için oyuncu seçimleri sonrası Asena, karşı takımdan Barış'ın yanına giderek Kürşat için, "Böyle bir karaktersizlik var mı" dedi.

Asena'nın bu sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan Kürşat, "Yeter artık ya yerini bilsin! Böyle bir şey yok" dedi. Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Kürşat, " O sözleri o kime söyledi" diyerek Asena'nın üstüne yürüdü.

Oyun alanı dışına çıkan Asena, Kürşat'ın bu sözleri sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi