Bugün Survivor 2023'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. 29 Mayıs Pazartesi günü oynanan 3. bireysel dokunulmazlık oyunu finali Osman Can ile Özgür arasında oynandı. Kıyasıya süren mücadele sonunda kazanan dokunulmazlığı alırken kaybeden 3.eleme adayı oldu, Peki, 29 Mayıs Survivor dokunulmazlığını kim kazandı? Survivor'da haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlığını kim kazandı? 29 Mayıs Survivor eleme adayları. Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 29 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor kim yazıldı? Survivor bu haftanın birinci, 2. ve 3.eleme adayları kimlerdir?



TV8 ekranlarında Survivor'ın finali yaklaşırken heyecan sürüyor. Yarışmacılar pazartesi akşamı haftanın Üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Sona kalanlar ise Özgür ile Osmancan oldu. Peki, Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

29 Mayıs pazar günü Survivor'da haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu düzenlendi. Yarışmada son 7'ye kalan isimler kıran kırana rekabet sergiledi. Sıralama turu ardından 3.dokunulmazlık oyununu Özgür ile Osman Can arasında yapılan yarışı Özgür dokunumazlığı kazanarak günün dokunulmazlık sembolünü aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk adayı Nefise olmuştu. İkinci isim olarak da Cansu seçildi ve üçüncü adayı da Özgür, Ertuğ'u belirledi.

29 MAYIS SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale doğru bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin giderek ön plana çıktığı Survivor'da bu haftanın üçüncü eleme adayının dokunulmazlık oyununda dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür, Ertuğ'u eleme adayı olarak seçti.