Survivor 2023'ün büyük finaline doğru ilerlerken, yarı finalde doğrudan yer alacak olan isimler açıklandı. Bu sezon birçok yarışmacının kendi isteğiyle adaya veda ettiği Survivor'da; yarı finale yükselen isimler Nefise ve Yusuf oldu.

Son parkur oyununda Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür arasında yarı finale çıkmak için büyük bir mücadele gerçekleşti. Her bir yarışmacı son güçlerini ortaya koyarak parkurda kıyasıya yarıştı.

Survivor 2023'ün yarı finalistleri kimler oldu?

Son parkur oyununda yarı finale çıkmak için Nefise, Yusuf, Ertuğ, ve Özgür kıyasıya mücadele ettiler. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yarı final mücadelesi için heyecan doruktaydı. Dominik'te yapılan son oylama sonucunda, Ertuğ ve Özgür için SMS oylaması yapıldı.

Survivor 2023'ün son oylamaları?

stanbul'da yapılacak olan yarı final mücadelesinin yarışmacıları Nefise ve Yusuf olurken, Dominik'ten yapılan son oylamada Ertuğ ve Özgür için SMS oylaması gerçekleştirildi.

SMS oylamasında en az oy alan isim adaya veda edecekti. Ancak, sonuçlar açıklanmadan önce farklı bir senaryo gerçekleşti ve yarışmanın formatında bir değişiklik yapıldı. Bu nedenle, Ertuğ ve Özgür de yarı finale yükselmeyi başardılar.