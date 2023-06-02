Bugün sizlere Survivor 2023 yarışması hakkında son gelişmeleri aktaracağım. Dün akşam yapılan eleme gecesinde kim elendi ve yarışmada neler oldu, merak edenler için tüm detaylarıyla anlatacağım.

Survivor 2023 Yarışması

Survivor 2023 yarışması, Türkiye’nin en popüler yarışma programları arasında yer alıyor. Her yıl yüz binlerce kişi, yarışmacıların adaya adım atmasıyla birlikte ekran başında heyecanla takip ediyor. Bu yıl da yarışmanın 2023 sezonu oldukça iddialı geçiyor. Yarışmacılar arasında büyük bir rekabet var ve herkes birincilik için mücadele ediyor.

Dün Akşamki Eleme Gecesi

Dün akşam yapılan eleme gecesi, yarışmacılar ve izleyiciler için oldukça heyecanlı geçti. Kim elendi sorusu, akılları meşgul etti. Yarışmada kalmak isteyen yarışmacılar, sonuna kadar mücadele etti ve birbirinden zorlu oyunları kazanmaya çalıştı.

Fakat ne yazık ki, Cansu, Asena ve Ertuğ arasından bir isim yarışa, finale sayılı zaman kala veda etmek zorunda kaldı.

Survivor Kim Elendi? 1 Haziran 2023

Kim elendi sorusu, yarışmanın en merak edilen sorularından biri. Dün akşam yapılan eleme gecesinde, yarışmacılardan biri elenmek zorunda kaldı. Bu isim ise, tüm takım arkadaşlarının üzüntüsüne sebep oldu.

Survivor 2023'te büyük finale sayılı günler kala eleme adayları Ertuğ, Cansu ve Asena oldu. 1 Haziran akşamı yayınlanan 117. bölümde adaya veda eden ismin kim olduğu belli oldu. Ertuğ, Cansu ve Asena'nın eleme adayı olduğu gecede SMS oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Asena oldu. Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi takımda mücadele eden Asena, yapılan oylamada en az SMS'i alarak Survivor'a veda etti.

Büyük finale haftalar kala Survivor Türkiye'ye veda eden Asena, duygularını son kez dile getirdi. Asena, "İyi günlerim de oldu kötü günlerim de. Hiçbir zaman büyük konuşmadım, buraya gelmek benim için büyük bir başarı. Burada olmak benim için büyük bir mutluluktu. Şanstan başka bir şey yok. Benim için tekrar en iyisini diliyorum" dedi.

Survivor 2023 Kim Elendi dün akşam? Survivor 2023 Cansu, Asena ve Ertuğ arasından bir isim yarışa, finale sayılı zaman kala veda etti.

Yarışmanın İlerleyişi

Survivor 2023 yarışması, her geçen gün daha da heyecanlı hale geliyor. Yarışmacılar, adada kalmak için ellerinden geleni yapıyor. Kim kazanacak, kim elenecek soruları ise, her gün daha da artıyor.

Survivor 2023 Kim Elendi dün akşam? Survivor 2023 Cansu, Asena ve Ertuğ arasından bir isim yarışa, finale sayılı zaman kala veda etti.