Survivor 2023'de nefes kesen mücadele devam ediyor! Son dört yarışmacı, Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür, büyük finale bir adım daha yaklaştı. Şimdi gözler yarı finalde!

Survivor 2023 yarı finale kimler kaldı

Survivor 2023'ün heyecan dolu yarı finali için geri sayım başladı! Son dört yarışmacı, Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür, büyük finale bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecekler. Şimdi gözler 12 Haziran Pazartesi günü yarı finale çevrildi.

Survivor 2023 şampiyonu ne zaman belli olacak ?

Büyük final heyecanı ise 13 Haziran Salı günü herkesi ekrana kilitleyecek. Bu unutulmaz mücadele, Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek. Survivor 2023 şampiyonu için geri sayım başladı.

2023 Survivor nerede yapılacak ve bilet fiyatı ne kadar?

Bu sezonun heyecanla beklenen Survivor finali, Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilecek. Survivor final biletleri 165 TL ile 320 TL arasında değişiyor.