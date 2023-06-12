Survivor 2023 final İstanbul'da Kuruçeşme Arena gerçekleşecek. Büyük finale sayılı günler kala birçok kişi Kuruçeşme Arena konser alanına nasıl gidilir adresi araştırıyor. İşte sizler için Kuruçeşme Arenaya nasıl gidilir, açık adresi ve güzergah bilgileri...

Toplu Taşıma ile Kuruçeşme Arena'ya nasıl gidilir?

Şehir merkezinden veya bulunduğunuz noktadan Kabataş'a ulaşın.

Kabataş'tan Beşiktaş'a geçmek için deniz otobüsüne (IDO) binin veya yürüyerek Beşiktaş'a geçin.

Beşiktaş'tan Kuruçeşme'ye giden otobüsler veya taksi bulabilirsiniz. Kuruçeşme'ye ulaşan otobüs hatlarına örnek olarak 22, 25E, 30A, 30M, 40, 40B, 42T, 42Z, 47, 54HT sayılabilir. Kuruçeşme'ye otobüsle ulaştığınızda Kuruçeşme Arena yürüme mesafesinde olacaktır.

Özel Araç ile Kuruçeşme Arena'ya nasıl gidilir?

Konumunuzdan İstanbul Boğazı kıyısındaki Kuruçeşme'ye ulaşın.

İstanbul Boğazı üzerinden Beşiktaş yönüne doğru ilerleyin.

Kuruçeşme sahil yolunu takip ederek Kuruçeşme Arena'ya ulaşabilirsiniz.

Survivor 2023 Final Biletleri Ne Kadar?

Survivor 2023 finali için biletler satışa sunuldu. Bilet fiyatları genellikle 180 TL ile520 TL arasında değişmektedir.