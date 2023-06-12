TV8'in severek izlenen yarışma programı Survivor 2023 için final gecesi geri sayımı başladı. Survivor yarı finali bu akşam (12 Haziran) TV8 ekranlarında olacak. Daha sonra ise Survivor 2023 finali ile şampiyon belli olacak. Peki, Survivor 2023 final ne zaman? Survivor 2023 şampiyonu kaç para ödül kazanacak? Survivor 2023 finalistleri kimler? Detaylar haberimizde...

Survivor 2023 Final Ne Zaman?

Survivor 2023 finali, 13 Haziran Salı akşamı Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.

Survivor 2023 Şampiyonu Ne Kadar Ödül Kazanacak?

Survivor 2023 şampiyonunun alacağı ödülün miktarı henüz belli değil.

Survivor 2023 Finalistleri Kimler?

Survivor finalistleri Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür oldu.