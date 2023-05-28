Survivor'da heyecan devam ediyor. Fiziksel ve zihinsel gücün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yorumu izleyenleri heyecanlandırırken, 2. dokunulmazlık oyununun galibi en çok merak edilen ve aranan konular arasında yerini aldı. Peki 28 Mayıs 2023 Survivor Dokunulmazlık Oyununu kim kazandı? Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survişvor ikinci eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Survivor'da bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunu bugün haftanın 2. eleme adayı belirlendiği 28 Mayıs akşamı yayınlanan son bölüm, heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Survivor 'ın 28 Mayıs tarihli 113. son bölümünde kazanmak için kıran kırana mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı, hangi Survivor yarışmacının eleme potasına gittiği merak konusu oldu. Survivor kim eleme adayı oldu? sorusu yanıtına kavuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dün akşam Survivor 1. eleme adayı kim seçildi? İşte, Survivor 2. eleme adayı ve yaşananlar.

Survivor 2. eleme adayı ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacının kazandığı belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 27 Mayıs tarihli son bölümünde yarışmacılar ödüllü dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Nefes kesen bölümün sonunda dokunulmazlığı finale kalan Yusuf ile Özgür arasında kıyasıya yarış sonucu kazanan belli oldu.

28 MAYIS SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale doğru bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin giderek ön plana çıktığı Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayının dokunulmazlık oyununda Nefise ve Asena kavgası güne damga vurdu. Survivor 2.eleme adayını dokunulmazlık oyununu kazanan Yusuf, Cansu'yu eleme adayı olarak seçti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi kazanan yarışmacıların pizza yediler. Yusuf ile Özgür'ün kıyasıya finalde yarıştığı dokunulmazlık oyununu Yusuf Özgür'ü 5-2 yenerek haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Survivor Dokunulmazlık Kolyesini Kim Kazandı?

Yusuf ile Özgür'ün kıyasıya finalde yarıştığı dokunulmazlık oyununu Yusuf Özgür'ü 5-1 yenerek haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.