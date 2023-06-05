2023 Netflix Film Önerileri: En Çekici İzleme Seçenekleri

Yeni bir film bulmak konusunda kararsız mı kaldınız? Ödüllü, aksiyon dolu, romantik, komik veya ürpertici bir şeyler mi arıyorsunuz? İşte 2023 Netflix film önerileri tam da sizin için! Bu liste, popüler video akış platformu Netflix'teki en iyi yerli ve yabancı film ve dizileri kapsıyor. Film endüstrisindeki dev, kalitesi ve çeşitliliğiyle 200 milyondan fazla aboneyi eğlendiriyor. Peki Netflix'te hangi filmleri izlemelisiniz? İşte, size en iyi Netflix filmleri önerilerimiz!

Oksijen

Alexandre Aja'nın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2021 tarihli Fransız bilim kurgu-gerilim filmi "Oksijen", bir kadının tıbbi kriyojenik ünitede uyanması ve orada neden olduğunu hatırlamaması üzerine yoğun bir gerilim sunuyor.

Çernobil 1986

Çernobil nükleer santrali felaketini ve bir itfaiyecinin hikayesini anlatan "Çernobil 1986", dramatik ve heyecan verici bir film deneyimi sunuyor.

Nöbetçi

Travmatik bir askeri görevden sonra, "Nöbetçi" adlı Fransız filmi, bir Fransız askerin kız kardeşine saldıran adamı yakalamak için yeteneklerini nasıl kullandığını anlatıyor.

Donma Noktası

Dondurucu soğuklukta bir hayatta kalma savaşına odaklanan İspanyol filmi "Donma Noktası", bir polis memurunun nakliye aracının saldırıya uğraması ve içerideki ve dışarıdaki tehditlere karşı nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Outside the Wire

Önemli bir görevi ele alan Amerikan yapımı "Outside the Wire", bir İHA pilotunun tehlikeli bir bölgeye gönderilip kıyamete neden olabilecek bir cihazı bulmasını anlatıyor.

Kağıttan Hayatlar

"Kağıttan Hayatlar", hayatını kağıt toplayarak kazanan genç bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Hayatı, 8 yaşındaki bir çocukla tanıştıktan sonra değişir.

Her Şey Yok Olur

Amanda Seyfried'in başrol oynadığı "Her Şey Yok Olur", Hudson Vadisi’ndeki tarihi bir kasabaya taşınan bir çiftin evliliklerinin uğursuz bir gerçeğini keşfettiklerini anlatıyor.