Çavuşoğlu, Rusya'nın ev sahipliğinde Moskova'da gerçekleşmesi düşünülen toplantının amacının, siyasi süreci yeniden canlandırmak ve Suriye'de kalıcı barış ve istikrar sağlamak olduğunu belirtti. Bakan, terörle mücadelenin ve Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin de toplantının hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşşar Esed ile görüşmesinin gündemde olup olmadığı konusunda ise, şu an için böyle bir planın olmadığını ve Suriye krizinin çözümüne yönelik seçeneklerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Kaynak:AA