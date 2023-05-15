AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yine her bakımdan olduğu gibi demokratik süreçler bakımından da kilit bir ülke olarak öne çıktığı bir gecenin yaşandığını belirtti.

Oy vermeye giderek gerekli iradeyi koyan, gerekse sonradan sandıklara sahip çıkma konusunda bu iradeyi gösteren her görüşten, kesimden herkese teşekkür eden Çelik, seçim süreci boyunca ufak tefek olaylar dışında önemli bir günde hiçbir problem yaşanmadığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevlilerinin görevlerini titizlikle yaptığını, bunun farkında olduklarını aktaran Çelik, "Bunun yanı sıra özellikle objektif bir biçimde aktarmaya, verilerin doğru anlaşılmasına çalışan herhangi bir siyasi manipülasyon ya da angajman içerisinde olmaksızın doğru anlaşılması için gayret eden gazeteci arkadaşlarımıza, yorumculara tabii ki kamuoyu araştırmacılarına da bu bakımdan teşekkür ediyoruz. Tabii bu dönem tarafsız gazetecilik, yorumculuk ya da kamuoyu araştırmacılığı açısından da manipülasyonların çok olduğu bir dönem oldu. İnşallah onlar seçimler geçtikten sonra dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir. Ama bunun dışında kalan çok kıymetli bir kesim var ki bütün bu sürecin doğru anlaşılması, demokrasinin kazanması için gayret ediyorlar. Biz de onları ekranlarda izliyoruz, takip ediyoruz araştırmalarını, hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir"

AK Parti'li Çelik, milli iradenin tercihine ve seçim sürecine saygı gösterilmesi vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan, Sayın İmamoğlu ve Yavaş, konuşmalarına başlarken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediler. Bu acaba bir sürçülisan mıydı? Hayır. Daha seçim sonuçları belli olmadan cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmek şeklindeki bu cümleyi 5-6 kere kurdular. Peki, 5-6 kere kurulan bu cümle bir sürçülisan mıydı? Hayır, değildi. Bunun kasıtlı, bilinçli yapıldığı belliydi. Çünkü seçimin sonucunun ne olacağına dair kendilerince bazı argümanlar ürettiler. Aslında, siyasi nezaket, siyaset adabı icabı yapılması gereken şudur; henüz milletin iradesi tam olarak tecelli etmemişken, oylar sayılıyorken, sandıkların tamamı açılmamışken milli iradeye, bütün siyasi partilerin temsilcilerine, onların tabanlarında gayret gösteren vatandaşlarımıza saygı çerçevesinde bu ifadeden dolayı, bu ifadeyi kullandıkları basın toplantısından sonra çıktıkları ikinci basın toplantısında özür dilemeleri gerekirdi. Ama bunu yapmadılar. Bu maalesef Türk siyasi hayatına çok büyük, vahim bir yanlış olarak geçmiştir.(AA)