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Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgiyle karşılanan ve biletleri günler öncesinde tükenen Ajda Pekkan, ekim ayında konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sonbaharda İstanbullularla buluşmak için gün sayan Pekkan, 16 Ekim'deki Harbiye Açıkhava konserinin ardından sevenlerinin ilgisi karşısında 17 Ekim akşamı da en güzel şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek. Biletler 11 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'da satışa sunulacak.

KerkiSolfej, Ajda Pekkan'ın muhteşem sahnesiyle Harbiye sezonunu kapatacak.