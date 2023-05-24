Pepsi’nin 10 Haziran’da İstanbul’da sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının bu yılki açılış töreni kaçırılmayacak bir müzik şölenine sahne olacak. Açılış töreninde, Afrobeats yıldızı star Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta aynı sahneyi paylaşacak.

Pepsi® ve UEFA, dünyaca ünlü Brezilyalı pop süperstar Anitta'nın 10 Haziran'da Pepsi'nin sunacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde sahne alacağını duyurmanın heyecanını yaşıyor. Anitta, dünyanın en büyük spor etkinliğinin kaçırılmayacak açılış töreninde, GRAMMY ödüllü Burna Boy ile sahne alacak.

Beşinci stüdyo albümü "Versions Of Me"yi yayınlayan, 'Envolver' şarkısıyla sansasyon yaratan ve "En İyi Yeni Sanatçı" dalında GRAMMY adaylığı da dahil rekorlarla dolu bir yıl geçiren Anitta, yüksek enerjisiyle bilinen pop sahnesini İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyacak ve kulüp futbolunun en büyük maçı başlamadan birkaç dakika önce, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftar için sahne alacak.

Pepsi Max, büyük merakla beklenen performansın heyecanını daha da artırmak için Anitta ve Burna Boy'u klasik Pepsi Max tarzında bir araya getiren 'The Prep' adlı enerjik bir kısa film de yayınladı. Burna Boy'un "It's Plenty" ve Anitta'nın "Envolver" şarkılarının eşlik ettiği reklam filminde, iki şarkıcının soyunma odasında, destansı Final Maçı Açılış Töreni performansına nasıl hazırlandıklarını görüyoruz. Filmde iki yıldız ikonik UEFA Şampiyonlar Ligi tünelinden tamamen dolu stadyuma doğru heyecan verici bir şekilde yan yana yürümeye hazırlanıyor.

“Bu işbirliği beni çok heyecanlandırıyor” diyen Anitta şöyle devam etti: “Pepsi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde performans sergileyeceğim için çok mutluyum ve Burna Boy ile sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda bizimle beraber olacak ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyecek hayranlara unutulmaz bir gösteri sunacağız. Bu yüzden 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz!”

Pepsi Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Direktörü Gustavo Reyna şunları söyledi: “Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki hayranlara eğlenceli dakikalar yaşatmak için müzik dünyasının en büyük ve en heyecan verici isimleriyle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl, Pepsi Max’in sunduğu 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreninde, başrolü küresel süper yıldızlar Anitta ve Burna Boy paylaşacak. İki sanatçı da insanların yaşama duyduğu tutkunun altını çizdiğimiz 'Thirsty For More' felsefemizi yansıtıyor. #PepsiKickOffShow yarışmasıyla, isteyenlerin de bu kaçırılmayacak gösterinin aktif bir parçası olmasından heyecan duyuyoruz. Bu, gerçekten harika bir gösteri olacak!”

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein ise şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul'da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maç’ından önce sahne alacak heyecan verici sanatçı kadrosu sayesinde bu yılın gösterisi unutulmaz bir etkinlik olacak. Uzun süredir devam eden ve futbolseverlere daha fazla heyecan sunmamızı sağlayan Pepsi ortaklığımızla gurur duyuyoruz. Pepsi'nin bu sezon sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Törenini dünya ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Pepsi Max ve UEFA iş birliği, yedi yıldır destansı müzik performanslarıyla Şampiyonlar Ligi Finaline damgasını vuruyor. Dünyanın en heyecan verici sanatçılarına ev sahipliği yapan Final Maçı açılış Törenleri, kaçırılmayacak tek seferlik bir gösteriyle, futbol ve müzik fanlarını bir araya getirmeye devam ediyor. Peps Max’in global "Thirsty For More" platformunun bir yansıması niteliğindeki Açılış Töreni, dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede, kulüp futbolunun en büyük maçı başlamadan birkaç dakika önce yayınlanacak.

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