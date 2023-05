Oyuncular için lider küresel yaşam tarzı markası Razer, Supercell'in Clash of Clans, Clash Royale ve diğer oyunlarının artık gold.razer.com kataloğunda olduğunu duyurdu. Razer Gold, oyunculara en sevdikleri Supercell oyunlarını desteklemek için kolay ve rahat bir yol sunarken özel fırsatlar ve promosyonlarla da heyecanı arttıracak. Razer Gold yalnızca oyun içi para birimi satın alımlarını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda aylık battle pass'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli başka oyun içi öğeler sunduğundan, favori Supercell oyunlarınızı güçlendirmek artık her zamankinden daha kolay olacak. Artık oyuncular zahmetsizce her ay yeni zorlukların ve ödüllerin kilidini açabilir ve Razer Gold ile oyun içi öğelerden oluşan hazine öbeğine erişim kazanabilir.

23 Mayıs 2023'ten itibaren Razer Gold, oyun içi para birimi (taşlar -gems) için yüzde 10 bonus sunmaya başlayacak. Bunun yanında kullanıcılar oyun taşlarını (gems) veya elmaslarını Razer Gold cüzdanını kullanarak tamamladığında yüzde 8'e kadar da bonustan faydalanıyor olacak.

Razer Gold; Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars ve Hay Day ile Supercell oyunları için oyun içi para birimi sunan ilk üçüncü taraf ödeme sağlayıcısı ve çevrimiçi mağazası olmuştur. Supercell oyunları için para birimi yüklemeleri Razer Gold destekli; Güneydoğu Asya (SEA), Kuzey Asya, Güney Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA), Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ) bölgelerinde mevcuttur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ