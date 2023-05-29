Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Tüm müsabakalar, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan