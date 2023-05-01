Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlar sonrasında, İddaa'nın şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, derbi maçındaki mağlubiyeti nedeniyle şampiyonluk oranında düşüş yaşadı. Beşiktaş ise kazandığı derbi maçı sonrasında şampiyonluk oranını arttırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluk oranı, nisan ayında 1,18 iken, derbi maçında aldığı mağlubiyet sonrasında 1,25'e düştü. Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 4,00'tan 2,00'e yükseldi. Beşiktaş ise kazandığı derbi maçı sonrasında şampiyonluk oranını 15,00'ten 4,00'e yükseltti.

Bu sonuçlar, takımların son haftalarda göstereceği performansın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi olan Fenerbahçe, son dönemde aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında ciddi bir tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ise kazandığı derbi maçı sonrasında yeniden şampiyonluk umutlarını arttırdı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yaşanan gelişmeler, futbol severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Takımların son haftalarda göstereceği performans, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek gibi görünüyor.