Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala ilk ikide yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, liderlik için kıyasıya mücadeleyi sürdürürlerken attıkları gollerle takımlarına büyük katkılar sağlayan Mauro Icardi ve Enner Valencia, FIFA 23’te ‘Süper Lig Sezonun Takımı’nda yer almayı başardılar.

Electronic Arts ve EA Sports imzalı FIFA 23 Süper Lig TOTS’ta bulunan ¨yıldızlar karması¨nın oyuncu listesi şu şekilde:



Hücum Oyuncuları

Mauro Icardi

Enner Valencia

Fabio Borini



Orta Saha Oyuncuları

Badou Ndiaye

Dries Mertens

Sergio Oliveira

Nathan Redmond

Miguel Crespo



Defans Oyuncuları

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakçı



Kaleci

Mert Günok



Electronic Arts ve EA Sports tarafından yayınlanan FIFA 23’ün bir parçası olan FUT 23 Süper Lig TOTS hakkında daha fazla bilgi almak ve oyuncu kartlarını görmek için bu adresi takip edebilirsiniz.

Electronic Arts Hakkında

Electronic Arts (NASDAQ: EA), dijital eğlence sektöründe bir dünya lideridir. Şirket, internete bağlı konsollar, mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlar için oyunlar, içerikler ve çevrimiçi hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.



2022 mali yılında EA, yaklaşık 7 milyar dolarlık GAAP net geliri bildirmiştir. Merkezi Redwood City, California'da bulunan EA; EA SPORTS™ FC, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, EA SPORTS™ FIFA, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™, F1® gibi kaliteli markalardan oluşan ve eleştirmenlerce beğenilen bir portföyle tanınmaktadır. EA hakkında daha fazla bilgi www.ea.com/news adresinde mevcuttur.

EA, EA SPORTS, EA SPORTS logosu, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Need for Speed, Titanfall ve Plants vs. Zombies, Electronic Arts Inc.'in ticari markalarıdır. John Madden, NFL, FIFA ve F1 ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve izin alınarak kullanılmıştır. FIFA ve FIFA'nın Resmi Lisanslı Ürün Logosu, FIFA'nın telif hakları ve/veya ticari markalarıdır. Her hakkı saklıdır.

Yenigün Haber Merkezi