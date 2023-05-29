Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, sahada ve saha dışında yaşanan olaylar futbolseverleri ekran başına kilitlemiş durumda. Zirvede ve alt sıralarda kıyasıya bir rekabetin yaşandığı bu dönemde, 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı büyük merak konusu. Ancak, bir yandan da ülkenin önemli bir dönemeçten geçtiği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı bu süreçte, futbol sahaları bir süreliğine sessiz kalacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar ne zaman oynanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Süper Lig'de Bu Hafta Maç Var mı?

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde, Süper Lig'de bu hafta maçların olup olmadığı merak konusu. Ancak, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle bu hafta sonu Süper Lig dahil tüm profesyonel futbol liglerinde maçlar oynanmayacak.

36. Hafta Süper Lig Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Süper Lig'de son haftalara girilirken, 36. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda, 36. hafta maçları, hafta içi aynı gün ve aynı saatte 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de oynanacak.

Hükmen Galip Olan Takımlar

Süper Lig'in 36. haftasında bazı takımların bay geçtiği veya hükmen galip sayıldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu kapsamda, Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Bu haftanın sonunda Süper Lig'de durum nasıl şekillenecek, futbolseverler merakla bekliyor

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇLARI PROGRAMI



30 Mayıs Salı

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

20.00 Giresunspor - Trabzonspor

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Sivasspor - Konyaspor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

Yenigün Haber Merkezi