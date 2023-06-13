Süper Lig 2.incisi Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak mı? internet tarafından aratılmayı sürdürüyor. Spor Toto Lig'i son haftasında Beşiktaş'ın beraber kalması sonucu ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek. Futbolsever ise, Fenerbahçe'nin hangi kupada oynayacağı ve ilk ne zaman maça çıkacağını araştırıyor. Peki Süper Lig 2.incisi Şampiyonlar Ligine katılıyor mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE YOLUNA HANGİ KUPADA DEVAM EDECEK?

Spor Toto Süper Lig'ini 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna hangi kupada devam edeceği merak ediliyor. Ülke puanının azalmasından dolayını ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi 2. ön elemede devam edecek.

· Lig şampiyonu : Şampiyonlar Ligi 2. tur

· Lig ikincisi : Konferans Ligi 2. tur

· Lig üçüncüsü : Konferans Ligi 2. tur

· Lig dördüncüsü : Konferans Ligi 2. tur

Konferans Ligi'ne hangi takım katılacak?



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in 11 Haziran'da karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonucunda Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmeye hak kazandı. Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarken, ligi ikinci bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.



Sarı-lacivertlilerin kupada zafere ulaşmasıyla birlikte Süper Lig 4'üncüsü Adana Demirspor'a Konferans Ligi yolu açılmış oldu. Adana Demirspor da Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Aarhus (Danimarka)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Gzira United (Malta)

Bohemians (Çekya)

Santa Coloma (Andorra)

Debrecen (Macaristan)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Dinamo Minsk (Belarus)

Connah's Quay (Galler)

Levadia Tallinn (Estonya)

Milsami Orhei (Moldova)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Petrocub (Moldova)

Pogon Szczecin (Polonya)

Aktobe (Kazakistan)

B36 (Faroe Adaları)

Torpedo Zhodino (Belarus)

Kecskemeti (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Celje (Slovenya)

Ararat Armenia (Ermenistan)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Luzern (İsviçre)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Auda (Letonya)