Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın oyuncu ve yönetmen eşi Ali Atay, geride bıraktığımız gün oğulları Fikret Ali ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen baba oğul, ilk durak olarak oyuncak mağazasını ziyaret etti. Oğlu Fikret Alli'nin istediği oyuncakları alan deneyimli oyuncu Ali Atay, oğlunun bir dediğini iki etmedi. Oyuncak mağazasında ki alışveriş turları sonrası yemek katına geçen baba oğul, birlikte geçirdikleri güzel günün ardından akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.