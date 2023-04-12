İSTANBUL- Konami Digital Entertainment B.V. bugün, serideki en fazla oynanış içeriğine sahip bomba gibi parti oyunu SUPER BOMBERMAN R 2'nin (SBR2) 14 Eylül'de dünya çapında satışa sunulacağını duyurdu. Galaksiyi hain Karanlık Ay'dan kurtarmak için yepyeni tek oyunculu maceraya dalın ya da SBR2'nin yeni Savaş Modu ile arkadaş ortamlarınızı daha da eğlenceli hale getirmek için Bomberman Brothers'a katılın!



Kaynak: Yenigün Haber Merkezi