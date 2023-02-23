Bu seferlerle 6500’den fazla arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibini deprem bölgesine ulaştırmakla birlikte, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 208 ton yardım malzemesini de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıdı. SunExpress ayrıca DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle Almanya’da hayata geçirdiği ‘Birlikte Destek Oluyoruz’ inisiyatifi kapsamında Frankfurt’tan Antalya’ya özel kargo uçuşlarıyla battaniye, hijyen ve gıda gibi bireysel bağışların da deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlıyor.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını da 1 Mart’a kadar uzattı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi